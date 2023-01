Al Nassr já pensa na renovação de Ronaldo e Tottenham não desiste de Porro

JN Ontem às 22:13 Facebook

O Benfica despediu-se de Tomás Tavares e o Tottenham não desiste de Pedro Porro. Na Polónia, Fernando Santos foi apresentado.

Benfica: O defesa Tomás Tavares transferiu-se para os russos do Spartak de Moscovo a título definitivo. Tomás Tavares, de 21 anos, que tinha contrato com o Benfica até junho de 2024, percorreu todos os escalões de formação das águias até se estrear pela equipa principal em setembro de 2019, ainda sob o comando de Bruno Lage, num encontro da Liga dos Campeões, com o Leipzig. Após 26 partidas disputadas na temporada 2019/20, acabou por perder espaço com a chegada de Jorge Jesus e não mais atuou pelos 'encarnados', sendo emprestado aos espanhóis do Alavés e ao Farense, ambos em 2020/21, e aos suíços do Basileia, na temporada passada, na qual se lesionou com gravidade num joelho. O Spartak de Moscovo, atual segundo classificado da Liga russa, com 36 pontos, menos seis do que o líder Zenit, quando estão decorridas 17 jornadas, anunciou por seu turno que o lateral direito assinou um vínculo até 2026, com opção por mais um ano.

Sporting: O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado, garante que o Tottenham não desiste de Pedro Porro e vai voltar a conversar com o clube de Alvalade. Os "spurs" querem colocar sobre a mesa 37 milhões mais bónus, e ainda o passe de um jogador. O Sporting só quer libertar o jogador pelo valor da cláusula, 45 milhões, mas o clube inglês espera convencer Frederico Varandas.

Al Nassr: A ESPN avançou que os responsáveis do clube saudita estão convencidos que Cristiano Ronaldo pode acabar a carreira no Al Nassr e, por isso, já pensam em renovar contrato com o internacional português. O capitão da seleção nacional, que se estreou no domingo, na vitória diante do Ettifaq, com um golo marcado por Talisca, assinou um contrato válido por dois anos meio e aufere 200 milhões de euros por época, o que o torna o jogador mais bm pago doo mundo.

PSV: Depois de sair do Anderlecht por um alegado desentendimento com o treinador, Fábio Silva deverá assinar pelo PSV esta semana, por empréstimo do Wolverhampton. Quem o garante é o técnico da equipa holandesa, Ruud Van Nistelrooy."PSV, Wolverhampton and Anderlecht estão ocupados a fechar a transferência. Penso que o Fábio já poderá jogar no sábado", frisou o técnico holandês, citado pela "Sky Sports".

Polónia: Fernando Santos foi apresentado como o novo selecionador da seleção polaca e agradeceu pela forma como foi recebido. "A Polónia é um grande país, com uma história enorme, uma cultura enorme, semelhante ao nível da seleção nacional. É uma equipa com muitos jogadores de qualidade, é uma das equipas que foi ao Mundial. Para mim é algo gratificante poder continuar esta carreira de selecionador num país com tanta influência, com tanta qualidade. A partir de hoje sou polaco, sou um de vocês. Vamos fazer de tudo para dar alegrias ao povo polaco. Vão habituar-se a ver-me por aí. Não queria deixar de agradecer a forma como ontem fomos recebidos, tanto eu como a minha equipa técnica. Quase nos sentimos em casa, e rapidamente começámos a trabalhar e a pensar no futuro. É preciso tempo. Deixo uma palavra de ambição, de muita confiança no que vamos fazer", continuou o antigo selecionador de Portugal.