Al Nassr rescinde com Aboubakar, campeão mundial reforça Ajax

Cristiano Ronaldo já tem data para se estrear no Al Nassr e Famalicão oficializou o fim do empréstimo de Alex Millán. Já o Ajax deu as boas-vindas a um campeão do Mundo.

Famalicão: Alex Millán está de regresso ao Villarreal, deixando assim os minhotos. Em comunicado, o Villarreal anuncia que os dois clubes "acordaram a rescisão do contrato de empréstimo e o avançado volta à equipa B do Villarreal". Millán, de 23 anos, realizou a primeira metade da época 2022/23 em Famalicão, tendo disputado 17 jogos e feito dois golos. A formação do jogador foi feita no Saragoça e no Villarreal, clube onde alcançou o escalão principal. Alex Millán jogou na época passada na Bélgica ao serviço do Cercle Brugge e no Union St. Gilloise, antes de rumar ao Famalicão.

Watford: João Ferreira é reforço da equipa do Championship, II Liga inglesa, informou o Benfica. O lateral direito de 21 anos, com quase toda a formação cumprida nos encarnados, chegou a ser utilizado na equipa principal na época de 2020/21, com Jorge Jesus ainda no comando técnico. Na temporada seguinte, o defesa fez dois jogos na equipa B e foi depois cedido ao Vitória de Guimarães, e já esta temporada teve nova cedência, na primeira metade da época, ao Rio Ave, no qual esteve em 12 jogos e contabilizou uma assistência.

Ajax: O clube neerlandês anunciou a contratação de Gerónimo Rulli, vencedor do Mundial2022 com a Argentina, para a baliza. O guarda-redes de 30 anos chega do Villarreal, que encaixou oito milhões de euros e assinou um contrato válido até 2026.

Al Nassr: A estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr está para breve. Segundo a imprensa saudita, o capitão da seleção nacional já está inscrito na liga - o líder do campeonato já terá conseguido resolver a situação depois de chegar a acordo com o camaronês Vincent Aboubakar, que assim deixará o clube saudita, abrindo uma vaga de jogador estrangeiro que será preenchida por CR7 - e deve estrear-se a 21 de janeiro, diante do Al-Ettifaq. Antes de vestir a camisola azul e amarela pela primeira vez, Ronaldo terá de cumprir os dois jogos de castigo impostos pela Federação Inglesa da época quando alinhava no Manchester United. O português cumpriu o primeiro jogo de suspensão na partida diante do Al-Tai e irá cumprir o segundo quando o Al-Nassr defrontar Al-Shabab, dia 14.