Al Nassr vence Al Taawon em duelo de treinadores portugueses

O Al Nassr venceu, esta sexta-feira, o Al Taawon (2-1), numa partida entre os técnicos portugueses Rui Vitória e Paulo Sérgio.

A jogar fora de casa, o Al Taawon até se adiantou no marcador, graças ao golo do avançado do Burundi Cedric Amissi, aos 19 minutos, mas o Al Nassr reagiu e chegou ao empate aos 31 minutos, através do médio brasileiro Giuliano, com o atacante saudita Abdulfattah Adam a fechar o resultado final ainda antes do intervalo (37 minutos).

Com os três pontos conquistados, a formação orientada por Rui Vitória mantém o primeiro lugar do campeonato saudita, com 23 pontos em 11 jogos, seguida de perto pelo Al Wehda (21 pontos). Já o Al Taawon falhou o "assalto" ao segundo lugar e está na quinta posição com 19 pontos.