Ala Bruno Coelho está de regresso ao Benfica

O ala internacional português Bruno Coelho está de volta à equipa de futsal do Benfica, tendo assinado um contrato válido até 2024, anunciou esta quinta-feira o clube lisboeta, no qual o jogador alinhou durante nove épocas.

"É mais um dia que, para mim, é histórico. Tinha dito, quando saí, que era um 'até já'. Felizmente as coisas proporcionaram-se para poder voltar e estou feliz por regressar a casa, bem como a minha família. Espero ser uma boa solução para o Benfica", disse o jogador, em declarações ao canal televisivo do clube.

Depois de uma época nos italianos do FF Napoli e de outra nos franceses do ACCS, Bruno Coelho, de 35 anos, deixou uma garantia: "Estou mais feliz, mais maduro. Foram duas experiências para crescer como atleta e como homem. Espero passar aos mais novos a minha experiência".

"Sei do que sou capaz, confio nas pessoas que estão na secção de futsal e no Benfica. As coisas proporcionaram-se para voltar, e ainda bem. Vou estar aqui nos próximos dois anos [até 2024] e vou continuar a dar o máximo por esta camisola", assegurou o jogador.

Na primeira passagem pela Luz, onde esteve nove temporadas, Bruno Coelho conquistou três campeonatos, três Taças da Liga, três Taças de Portugal e quatro Supertaças.