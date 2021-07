Alaba herda o 4 de Sérgio Ramos no Real Madrid

JN Hoje às 21:02 Facebook

O novo reforço do Real Madrid, David Alaba, será o sucessor da camisola número 4, usada por Sérgio Ramos nas últimas 16 temporadas.

O internacional austríaco, que encerrou uma década ao serviço dos alemães do Bayern de Munique, único clube profissional que representou, será merengue nas próximas cinco temporadas. Questionado sobre o porquê de ter escolhido o emblemático algarismo, o polivalente defesa referiu que se tratou de uma casualidade. "Falei com o clube sobre isso, foi o número que me ofereceram e penso que não havia outro disponível. Sei o que o significa este número para o clube e é uma honra usá-lo, é algo que me motiva muito. É um número que representa força e liderança", disse.

Apesar de as comparações serem quase obrigatórias pelo peso que o 4 teve nas últimas temporadas Alaba referiu que apenas pensa em continuar a ser quem é. "Não venho para ser comparado a outros jogadores. Sou David Alaba e vou continuar a sê-lo. Venho para ser eu mesmo e ajudar com as minhas características", avisou o jogador de 29 anos.

Relativamente à escolha pelo clube madrileno Alaba afirma que está a cumprir um sonho de criança, referindo-se também à troca de Zidane por Carlo Ancelotti. "Lamento a saída de Zidane mas tenho uma boa relação com Ancelotti e é um enorme prazer voltar a ser treinado por ele", concluiu.