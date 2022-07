Alan Shearer partilha imagens do incêndio na Quinta do Lago

JN Hoje às 16:31 Facebook

Antigo internacional inglês está a passar férias no empreendimento Quinta do Lago, no Algarve.

Alan Shearer está a passar férias na Quinta do Lago, no Algarve, e filmou o forte incêndio nas imediações. O antigo futebolista da seleção inglesa referiu que o incêndio era algo "inacreditável". "Nunca vi nada assim, está tudo a pegar fogo. Esta é a rotunda perto da casa de Gareth Southgate (selecionador inglês). Jesus Cristo, alguém precisa de vir aqui rapidamente", disse o atual comentador.

Vejas as imagens:

O incêndio que deflagrou na terça-feira nas Gambelas, em Faro, teve uma reativação, esta sexta-feira, na Quinta do Lago, no concelho de Loulé, mas já se encontra de novo em fase de resolução, disse fonte da Proteção Civil.