Alavarium: "formar gerações" empenhado na defesa da ética

Alavarium desenvolve projeto com forte ligação às escolas de Aveiro e focado em valores progressistas.

Com o sol a pôr-se no horizonte, na escola EB 2,3 de Aradas, em Aveiro, a azáfama de mais uma ronda de treinos toma, gradualmente, o lugar da quietude até então reinante. "O nosso ordenado é ver os miúdos chegarem de sorriso nos lábios", comenta Paulo Páscoa, diretor do Alavarium, nome que recupera a forma mais antiga conhecida pela qual a cidade de Aveiro era reconhecida.

Com o seu pavilhão em obras, o dia a dia do clube dispersa-se por três escolas da região. Esse não é, de todo, um ambiente desconhecido para o Alavarium, que promove nas escolas primárias do agrupamento de Aveiro aulas de andebol que integram o plano curricular dos alunos. "É aí que começa a história toda", aponta Carlos Santos, coordenador da formação. "Movimentamos 800 miúdos, que juntamos no final de cada ano letivo numa grande festa", diz, sendo essa uma das principais formas de recrutamento do clube.