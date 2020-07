Alavés confirma fim de empréstimo de Fejsa

JN Hoje às 18:10 Facebook

O espanhóis do Alavés confirmaram esta quarta-feira o fim do empréstimo do internacional sérvio Ljubomir Fejsa pelo Benfica, depois de o jogador já ter avançado que estava "na hora de ir para casa".

O clube publicou uma nota no site oficial no qual informou sobre a saída do médio, de 32 anos, e de outros cinco atletas da equipa principal. Fejsa, que tem contrato com as águias até 2021, foi emprestado ao Alavés em janeiro deste ano, tendo realizado 13 jogos.

Para além do sérvio, também o ex-benfiquista Roberto Jiménez vai regressar aos ingleses do West Ham. Víctor Camarasa (Crystal Palace), Lisandro Magallán (Ajax), Oliver Burke (WBA) e Aleix Vidal (Sevilha) também terminaram a cedência ao Alavés.