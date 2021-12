Alavés e Saragoça de olho no portista Bruno Costa

Miguel Pataco e Norberto A. Lopes Hoje às 10:41 Facebook

Clubes espanhóis devem avançar em janeiro pelo médio e Conceição decide. Ruben Semedo bem encaminhado e Luis Díaz cada vez com mais mercado em Inglaterra.

Com o final do ano a aproximar-se, o mercado de janeiro mexe cada vez com maior intensidade e os dragões não estão imunes a acertos no plantel. Com a contratação de Ruben Semedo bem encaminhada e Luis Díaz a continuar a ser notícia em Inglaterra, também Bruno Costa pode rumar a outras paragens no início de 2022. Os espanhóis do Alavés e do Saragoça estão interessados.

O médio português até começou a época como titular, mas perdeu gás a partir da quinta jornada e soma, apenas, 595 minutos em dez partidas de todas as provas. Contratado no início da temporada ao Paços de Ferreira, a solução para Bruno Costa pode passar por um empréstimo até ao final de 2021/22, sendo que o Alavés se encontra em melhor posição, uma vez que atua na principal liga espanhola, ao contrário do Saragoça, apenas 13.º classificado do segundo escalão. A última palavra pertencerá, claro, a Sérgio Conceição.