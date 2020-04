Alberto Contador leiloa bicicleta para ajudar na luta contra a Covid-19

JN/Agências Hoje às 12:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista espanhol Alberto Contador anunciou esta quinta-feira que vai leiloar a bicicleta com que competiu em 2011 nas voltas a Itália e França, para arrecadar fundos para o combate à pandemia da Covid-19,

A bicicleta que Alberto Contador, de 37 anos, vai leiloar é uma Specialized de cor branca, com a qual venceu o Giro em 2011, que viria a perder para o italiano Michele Scarponi por ter acusado doping, e ficou em quinto no "Tour" "do mesmo ano.

"Esta bicicleta é muito especial para mim. É da Edna, a do ataque em Télégraphe com o fim em Alpe d'Huez", refere Contador, acrescentando que decidiu doá-la para arrecada fundo para a luta contra a Covid-19 "que tantos danos está a causar".

O leilão é pelo Ebay e a oferta estará aberta até 15 de abril.