Alcaraz bate Nadal e Djokovic em 24 horas

O prodígio espanhol apurou-se para a final do Masters 1.000 de Madrid, ao bater o sérvio, número um do Mundo, após três horas e meia.

O espanhol Carlos Alcaraz apurou-se, este sábado, para a final do Masters 1.000 de Madrid, ao afastar o sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia ATP, em três "sets", com o último a ser decidido no "tie-break".

Depois de ultrapassar o compatriota Rafael Nadal nos quartos de final (6-2, 1-6, 6-3), o jovem de 19 anos voltou a surpreender na terra batida da capital espanhola, desta vez, diante do sérvio, que ainda venceu o primeiro parcial por 7-6 (7-5), mas permitiu a reviravolta a Alcarraz, com 7-5 e 7-6 (7-5).

Alcarraz tornou-se mesmo o primeiro tenista a derrotar Nadal e Djokovic no mesmo torneio de terra batida e de forma consecutiva.

Na final, o atual nono colocado da hierarquia ATP vai discutir o título com o vencedor do desafio entre o grego Stefanos Tsitsipas e o germânico Alexander Zverev.