Alcaraz não se deixa pressionar por Djokovic

Novak Djokovic voltou a ser número 1 do ranking após vencer o Australia Open, destronando Carlos Alcaraz, que falhou o torneio, por lesão. O tenista espanhol descartou pressão na luta pelo topo da hierarquia mundial

"Não é um fator de pressão estar a lutar com Djokovic pela liderança do ranking. Os meus objetivos continuam a ser os mesmos: ganhar mais títulos e voltar a ser o número um", afiançou Alcaraz.

Djokovic tinha dito que o eterno rival vai ser sempre Rafael Nadal e afirmou que "os velhos" se vão assegurar de que os mais novos não ganham grandes torneios. "Alcaraz foi número 1, ganhou um Grand Slam e, provavelmente, vai ser a próxima grande figura do nosso desporto. Mas sinto que a rivalidade com Nadal é difícil de eliminar. Talvez tenha sido o maior rival da minha carreira, juntamente com Roger Federer. Ambos me formaram como tenista porque venciam-me no início da carreira e tive de aprender como vencê-los. Quando está em forma, [Nadal] é top. Eu e ele, os velhos, asseguramo-nos de que os jovens não ganham os grandes torneios", assegurou o sérvio.

No regresso ao circuito, Alcaraz venceu o torneio de Buenos Aires (Argentina) e está a disputar o Open do Rio de Janeiro onde já assegurou o apuramento nos oitavos de final. Nos "quartos" segue-se o italiano Fabio Fognini.