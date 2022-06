Aldeia Nova é campeão da 1.ª Divisão da A. F. Porto

O empate do Aldeia Nova, na visita ao Várzea (1-1), foi suficiente para os matosinhenses se sagrarem campeões da 1.ª Divisão, da A. F. Porto, além de garantirem presença na Divisão de Honra, em 2022/23.

A equipa de Matosinhos entrou nesta partida a saber que apenas precisava de um empate para garantir o título de campeão, uma vez que triunfou no jogo da primeira volta (3-1).

Aos 25 minutos surgiu o primeiro susto, quando Broquinha inaugurou o marcador para a equipa da casa e esse golo já seria suficiente para garantir o título. Contudo o Aldeia Nova não baixou os braços e passou a assumir as despesas do jogo, até que, aos 65 minutos, Márcio marcou o tento que permitiu aos matosinhenses fazerem a festa no final dos 90 minutos.

Assim o Aldeia Nova terminou com os mesmos 11 pontos que o Várzea, seguido do Aves 1930, com seis pontos. O Várzea do Douro terminou em último, apenas com quatro pontos.