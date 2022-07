Aldeia Nova: subida histórica com união e cumplicidade

Aldeia Nova vence a 1.ª Divisão, da A. F. Porto, e na próxima temporada participa na Divisão de Honra, pela primeira vez.

O ano de 2022 vai ficar marcado na história do Grupo Desportivo Aldeia Nova, porque para além de ter conquistado o primeiro título do clube, ao vencer a 1.ª Divisão, da A. F. Porto, garantiu a subida à Honra na próxima temporada, algo que o emblema matosinhense nunca tinha alcançado. Esta época inesquecível deixa para trás 30 vitórias, em 42 jogos, com 103 golos marcados e 37 sofridos.

Se todos os adeptos do clube de Matosinhos vibraram com este feito, um dos mais felizes no apito final, que consagrou o Aldeia Nova campeão, foi o presidente Vítor Melo. "Sinto-me um homem realizado. Este trabalho tira muito de nós: sono, dinheiro e tempo, por isso é gratificante atingir os objetivos aos quais nos propusemos", explica o dirigente.