Alegados filhos, ex-mulheres e até o advogado: a guerra pela herança de Maradona

Bernardo Monteiro Hoje às 12:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Os candidatos a receber a herança do antigo jogador argentino são muitos, desde 11 supostos filhos, às ex-mulheres, à namorada e até ao advogado. Património está avaliado entre 64 e 84 milhões de euros e compõe-se por propriedades, carros de luxo e joias.

Numa altura em que a morte do astro argentino Diego Maradona, no dia 25 do mês passado, ainda deixa de luto muitos familiares e fãs, espalhados pelo Mundo, há uma questão obrigatória que se impõe e não se adivinha de resolução fácil: para onde vai a fortuna do craque que encantou os relvados e semeou polémicas por onde passou? As teorias são muitas, os valores não são precisos e entre os candidatos há 11 pretendentes (só de filhos), ex-mulheres e até um advogado. Devido ao facto de El Pibe não ter deixado um testamento, adivinha-se que o processo tem tudo para ser complicado.

Começando pelos filhos legítimos, Diego Maradona tem cinco reconhecidos de quatro mulheres: Dalma e Gianinna, de 33 e 31 anos, nasceram do seu casamento com Claudia Villafañe. Em 2013 Maradona foi pai de Diego Fernando, de sete anos, filho de Verónica Ojeda, e em 2014 assumiu mais uma filha, Jana, de 24 anos, fruto da relação com a italiana Valeria Sabalain, em 1996. Em 2016 voltou a assumir, judicialmente, outro filho, Diego Sinagra Maradona, agora com 34 anos de uma outra relação extraconjugal com a modelo Cristina Sinagra.

O polémico jogador mantinha uma relação de proximidade com todos estes descendentes, reconhecidos pelo próprio e pela justiça, de uma maneira mais ou menos similar, apesar de algumas desavenças, naturais nos laços familiares, especialmente vindo de uma personalidade tão extravagante como era Diego.

A este já vasto lote de descendentes acrescem outros seis candidatos a filhos, com processos na justiça, que não se adivinhavam de fácil resolução e que a morte do suposto pai veio agravar. Entre eles figuram os cubanos Javielito, Lu, Johanna e Harold, e os argentinos Santiago Lara e Magalí Gil, todos com idade entre 19 e 24 anos. Pelo meio de toda esta questão também tem se contar com o agente e advogado do ex-jogador, Matías Morla, e da última namorada de Maradona, Rocío Oliva. A dupla passou os últimos anos ao lado do craque e conta ser ressarcida por esse facto.

Estes últimos provavelmente terão mais dificuldades em receber a sua parte, uma vez que a lei argentina dita que, na ausência de testamento, dois terços dos bens devem ser destinados aos filhos e o terço final fica com pais ou cônjuges, precisamente para proteger os mais novos, considerados como o elo mais fraco de uma relação conflituosa.

Estes são os candidatos a herdeiros, mas a verdadeira questão é: o que ainda resta da imensa fortuna de Diego Maradona para distribuir? Quanto a este tópico não há um valor concreto do conhecimento público, mas o site especializado em avaliar o património dos famosos "Celebrity Net Worth" avança que de um total de ganhos a rondar os 345 milhões de euros, provenientes de uma vida ligada ao futebol, atualmente o património de Maradona está avaliado entre 64 e 84 milhões de euros, repartidos por muitos bens, entre os quais seis herdades em Buenos Aires, quatro viaturas na Argentina e duas outras no Dubai: um Rolls Royce Ghost, avaliado em 300 mil euros, e um BMW i8, avaliado em 145 mil euros euros. Entre os pertences, destaque para um anel de diamantes avaliado em 300 mil euros, recebido aquando da passagem pelo Dínamo Brest, clube da Bielorrússia, em 2018. A esta imensa fortuna, acrescem os direitos de imagens de videojogos, bem como contratos com marcas reconhecidas mundialmente como a Puma e investimentos imobiliários feitos pelo Mundo fora.

Toda esta questão está envolta em dúvidas, incertezas e bastantes pretendentes, mas a única certeza é que ainda vai correr muita tinta sobre a herança de Diego Armando Maradona. Será que vão todos os herdeiros e os pretendentes ficam com os bens?