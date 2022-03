Aleksandar Mitrovic, o homem-golo do Championship

Aleksandar Mitrovic, avançado do Fulham, treinado por Marco Silva, já deixou o nome bem patente na história da segunda divisão inglesa ao marcar o maior número de golos numa temporada, desde que a competição foi batizada de Championship, em 2004

Em 2021/22 o atacante sérvio está a registar a melhor época da carreira e os números comprovam. Numa altura em que a equipa orientada pelo treinador português ainda tem 11 jornadas por disputar, Mitrovic já fez o gosto ao pé 35 vezes, em 33 jogos na prova.

Este registo vai ficar eternizado na história da competição, que apesar de já contar com largos anos de existência, apenas em 2004 adotou esta nomenclatura e Mitrovic, além de ser dono de um recorde que promete não ficar por aqui, tem sido fulcral para a liderança dos 'cottagers' na prova, porque além de marcar ainda soma sete assistências, perfazendo 42 contribuições para golo.

Em 2012/13, Glen Murray, que à altura era jogador do Norwich, estabeleceu o primeiro registo impressionante nesta competição, tendo marcado 30 golos. Na temporada passada, Ivan Toney (Brentford), igualou o registo, além de ter ajudado a equipa a garantir a subida à Premier League e ainda marcou um hattrick no play-off de campeão, mas esses golos não contam para este registo.

Esta época Mitrovic, que em anos anteriores até chegou a ser associado a emblemas portugueses pela Imprensa nacional, superou todas as expectativas e confirmou os dotes de goleador que tem aprimorado ao longo dos anos.

Do alto do seu 1,89 metros o sérvio é exímio a cabecear e, com 89 kg, o porte físico ajuda bastante na hora de disputar duelos com os defesas adversários. Um autêntico "homem de área" que está imparável em 2021/22 e ainda pode continuar a celebrar pois ainda falta muito para o final do campeonato.

No Championship a equipa de Marco Silva é líder, com 76 pontos (mais 14 do que o segundo classificado, Bournemouth) e Mitrovic é responsável por mais de 30% dos golos da equipa, que para já soma 89.