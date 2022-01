Além de Sérgio Oliveira há mais um jogador que pode sair do Dragão

JN Hoje às 09:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Corona, avançado do F. C. Porto, continua no radar do Sevilha que pretende fechar a contratação em janeiro.

Em final de contrato com o F. C. Porto, Corona volta à agenda do Sevilha que pretende garantir o jogador até ao fecho do mercado de inverno. De acordo com o jornal espanhol "El Desmarque", o clube espanhol estará em negociações avançadas para fechar a contratação do internacional mexicano, em final de contrato com os azuis e brancos, e há muito um velho desejo do treinador Julen Lopetegui.

A notícia do interesse do Sevilha também teve eco no jornal espanhol "Marca", sublinhando a necessidade dos andaluzes garantirem um extremo depois de Martial (Manchester United) e Orsolini (Bolonha) terem sido colocados como opções secundárias por serem demasiado caros. Além disso, o Sevilha também procura mais um jogador para a posição de lateral direito, porque, neste momento, Gonzalo Montiel é o único elemento do plantel capaz de fazer o lugar.

O Sevilha tentou garantir Corona em duas ocasiões. Primeiro em 2020, logo após a conquista da Liga Europa, mas nessa altura o F. C. Porto terá pedido mais de 20 milhões de euros o que fez esmorecer o interesse. No último verão, os espanhóis voltaram à carga mas também não conseguiram fechar a transferência, contando ainda com a concorrência do Milan.

Corona, de 29 anos, está no último ano de contrato e tem vindo a perder protagonismo na equipa azul e branco, sendo muitas vezes suplente. Mas na última jornada do campeonato, contudo, foi titular na vitória frente ao Estoril (2-3). Além do Sevilha, como já escreveu o JN, o jogador está na agenda do Valência, Lyon, Rennes e do Borussia Monchengladbach e pretende dar um novo rumo à carreira, mas num clube do primeiro terço da tabela classificativa de um campeonato competitivo.