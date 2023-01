Alemã Anna Gasper assina pelo Benfica até 2025

JN/Agências Hoje às 14:56 Facebook

A alemã Anna Gasper, que chegou a ser internacional sub-19 e chamada à seleção principal do seu país, é reforço da equipa feminina de futebol do Benfica.

"Internacional nas camadas jovens pela Alemanha, Anna Gasper é reforço para a equipa feminina de futebol do Sport Lisboa e Benfica. A média de 26 anos rubricou contrato válido até 2025 e mostra-se 'feliz e confortável' com o passo dado na carreira", refere o clube na sua página oficial.

A jogadora, que atua no meio-campo, já representou as alemãs do Bayer Leverkusen e do Turbine Potsdam, antes de passar pelas austríacas do FC Altera Porta, USC Landhaus e, mais recentemente, Áustria Viena.

"Posso jogar nas alas, tanto na defesa como no ataque. Sou rápida, faço bons passes e penso que posso ajudar o Benfica", disse Anna Gasper, em declarações à BTV.

O Benfica, que no sábado se apurou para as meias-finais da Taça de Portugal, com uma goleada ao Sporting (5-0), lidera destacadamente o campeonato e volta a encontrar as "leoas" na quarta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga.