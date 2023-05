Alemães apontam André Silva a Benfica ou Sporting

JN Hoje às 22:06, atualizado às 22:23 Facebook

Ex-avançado do F. C. Porto estará de saída do RB Leipzig. Águias e leões entre os possíveis interessados.

André Silva vive um período de indefinição no RB Leipzig depois de uma época bastante intermitente e o jornal alemão "Bild" noticia, esta segunda-feira, que o avançado pode sair do clube germânico, apontando o Benfica e o Sporting como eventuais destinos.

O internacional português, de 27 anos, tem contrato até 2026, mas está entre os pontos de interrogação do Leipzig para a próxima temporada e, segundo o diário germânico, o clube patrocinado pela Red Bull poderá pedir entre 15 e 20 milhões de euros por uma transferência.

O "Bild" escreve que o Sporting terá dificuldades para chegar a estes valores, mas deixa em aberto a possibilidade de o Benfica avançar. Recorde-se que André Silva começou a carreira profissional no F. C. Porto, tendo feito duas épocas no Dragão, entre 2015 e 2017. Nesse ano foi contratado pelo Milan, por quase 40 milhões de euros, mas depois rumou à Bundesliga, primeiro para jogar no Eintracht Frankfurt e depois no Leipzig, clube que representa desde 2021.

Na temporada passada, marcou 17 golos em 51 jogos, mas na época em curso os números baixaram, somando nove golos em 44 jogos (29 dos quais como titular), numa altura em que falta apenas uma jornada para o final da liga alemã, com o Leipzig já seguro no terceiro lugar, com acesso garantido à próxima Champions. A equipa treinada por Marco Rose vai ainda disputar a final da Taça da Alemanha, diante do Eintracht, no dia 3 de junho.