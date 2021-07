Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:05 Facebook

Os Jogos Olímpicos começam no próximo dia 23 e a Alemanha anunciou a convocatória da equipa de futebol com um vídeo bem original. Os jogadores e selecionador estão ilustrados por desenhos animados, com transições ao estilo da série "Oliver e Benji".

No vídeo é possível ver os jogadores de cada setor, após serem revelados, a passar a bola para outro setor para anunciar mais atletas.

O feedback nas redes sociais está a ser bem positivo e o conteúdo está com mais de duas mil partilhas.