Alemanha e Espanha vitoriosos na estreia do Europeu de sub-21

A Alemanha e a Espanha, ambas com vitórias por 3-0, iniciaram bem, esta quarta-feira, a participação na fase de grupos do Europeu de sub-21, em que se apresentam no grupo dos favoritos.

Hungria e Eslovénia são os anfitriões deste Europeu em formato diferente, no qual também compete Portugal, à procura de um título inédito e com jogadores campeões em escalões mais jovens.

Para não colidir datas com o Euro2020, o torneio só irá acabar a 6 de junho, em Ljubljana, com uma paragem entre a fase de grupos (31 de março) e a fase de eliminatória (a partir de 31 de maio).

Por outro lado, será o primeiro Europeu da categoria com 16 equipas em prova, mais quatro que nas duas edições anteriores. As seleções estão divididas em quatro grupos de quatro e qualificam-se as duas melhores de cada um.

No grupo A, na Hungria, a Alemanha goleou a seleção da casa, por 3-0, ao mesmo tempo que Roménia e Países Baixos empatavam, 1-1.

Em Szekesfehervar, Ridle Baku, jogador do Wolfsburgo, marcou por duas vezes, aos 66 e 73 minutos, já depois de Nmecha ter feito o 1-0, aos 61.

Schuurs, aos 16 minutos, adiantou os Países Baixos, em Budapeste, após o que Ciobanu fez o golo dos romenos, aos 20.

O grupo B decorre na Eslovénia e assistiu em Maribor a uma entrada 'em força' da Espanha, com 3-0 à Eslovénia, enquanto a Itália e a República Checa se igualaram em Celje, 1-1.

Javi Puado (53), Gonzalo Villar (54) e Juan Miranda (89) apontaram os tentos da seleção espanhola, uma das tradicionais favoritas nos escalões jovens.

Scamacca adiantou a Itália, aos 31, e Maggiore fez o golo dos checos, aos 75, marcando na própria baliza.

O torneio prossegue na quinta-feira, com os grupos C e D e Portugal a entrar em cena contra a Croácia.