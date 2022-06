Alemanha e Inglaterra empatam na Liga das Nações

André Bucho Ontem às 23:22 Facebook

Um golo de Harry Kane consumou o empate em Munique (1-1), que foi aproveitado pela Itália para assumir a liderança do grupo.

Um dos duelos de cartaz da segunda jornada da Liga das Nações terminou com empate (1-1) entre Alemanha e Inglaterra. Os comandados de Gareth Southgate tinham sofrido uma derrota surpreendente na primeira partida, perdendo em casa frente à Hungria, e só uma grande penalidade convertida pelo capitão Harry Kane, aos 88 minutos, impediu os ingleses de continuarem sem pontos.

Os alemães estiveram em vantagem na maioria da segunda parte, após o golo de Hofmann aos 50 minutos. Com este resultado, as duas seleções continuam sem vencer na competição, uma vez que na primeira jornada a equipa de Hans-Dieter Flick havia empatado a uma bola frente à Itália.

Os italianos, de resto, fizeram o que lhes competia e venceram na receção à Hungria por 2-1. Barella abriu o marcador com um golaço à meia hora e Lorenzo Pellegrini dilatou a vantagem dos campeões europeus em título em cima do intervalo. Um autogolo de Gianluca Mancini ainda deu esperanças aos húngaros, mas o resultado não sofreu mais alterações.

O grupo 3 continua assim equilibrado, com a "Squadra Azurra" na liderança com quatro pontos. Segue-se a Hungria com três pontos, a Alemanha com dois e a Inglaterra é "lanterna vermelha" com um ponto.

Nas outras divisões, destaque para a goleada da Turquia na Lituânia, por 6-0, em encontro da Liga C.

No outro jogo desta divisão, o Luxemburgo venceu nas Ilhas Faroé pela margem mínima, com um golo de Gerson Rodrigues, nascido em Portugal. Na divisão acima, a Liga B, a Finlândia derrotou o Montenegro em casa, por 2-0, enquanto a Bósnia e Herzegovina superou a Roménia, por 1-0.