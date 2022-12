Alemanha eliminada apesar de arrancar vitória ingrata

José Pedro Gomes Hoje às 21:18 Facebook

Germânicos são afastados, pela segunda vez consecutiva, na fase de grupos, de nada valendo o triunfo (4-2) conseguido frente à Costa Rica, também eliminada, após um jogo emocionante.

Surpreendente fim de linha para a Alemanha neste Mundial do Catar, que apesar de ter cumprido a tarefa ao vencer (4-2) a Costa Rica, num jogo emocionante, despede-se, pela segunda vez consecutiva, da competição na fase de grupos.

Os germânicos foram eliminados, nesta quinta-feira, perante a vitória (2-1) do Japão sobre a Espanha, de nada valendo o triunfo no jogo, onde ainda passaram por um susto, quando os costarriquenhos chegaram a operar a reviravolta no marcador, e colocaram-se, por alguns momentos, em vantagem.

Valeu à equipa europeia um bis de Kai Havertz, na parte final da partida, que permitiu à Alemanha recuperar a dianteira, e sair com uma réstia de honra deste Mundial.

Os germânicos, sabendo que estavam obrigados a vencer, para ambicionar chegar aos oitavos de final, até protagonizaram uma entrada demolidora no jogo, colocando-se em vantagem, logo aos 10 minutos, por Gnarby, e desperdiçando, depois, uma série de outras boas oportunidades.

A Costa Rica, que em quase toda a primeira parte tinha sido muito macia, entrou bem melhor no segundo tempo, e com os golos de Tejeda (58m) e Vargas (70), deu a volta ao marcador e, nessa altura, até estava qualificada para a próxima fase.

No entanto, o maior poderio dos alemães veio ao de cima pouco depois, com o recém entrado Kai Havertz a bisar, aos 73 e 85 minutos, recuperando a vantagem da equipa, vincada com um tento final de Fuellkrug, já aos 89.

Com este resultado, conjugado com a vitória nipónica frente aos espanhóis, Alemanha e Costa Rica fazem as malas para regressar a casa.