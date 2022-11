Alemanha empata com a Espanha e vai de calculadora na mão para a última ronda

André Bucho Hoje às 21:04 Facebook

No último jogo deste domingo, Espanha e Alemanha empataram a uma bola, em encontro do grupo E. Espanhóis precisam apenas de empatar na última jornada para seguirem em frente, alemães têm de vencer a Costa Rica e isso pode não chegar

Grande jogo para fechar este domingo de Campeonato do Mundo. Espanha e Alemanha, num duelo entre antigas campeãs do mundo, empataram a uma bola, com golos de dois suplentes: Morata pelos espanhóis e Fullkrug pelos germânicos.

A Alemanha entrava neste jogo sabendo que a vitória da Costa Rica frente ao Japão os mantinha em prova independentemente do resultado, mas a verdade é que este empate deixa os campeões mundiais em 2014 de calculadora na mão.

Depois de uma primeira parte muito bem disputada, os golos chegaram apenas no segundo tempo. Primeiro foi Morata, a responder a um cruzamento de Jordi Alba aos 62 minutos, marcando apenas oito minutos depois de entrar em campo. Mas no banco da Alemanha estava também a receita para o golo. Fullkrug entrou aos 70 minutos e treze minutos depois aproveitou uma bola deixada por Musiala para fuzilar Unai Simón.

A Espanha é agora líder do grupo E com quatro pontos. Japão e Costa Rica estão no segundo e terceiro lugar, respetivamente, com três pontos, enquanto a Alemanha é última, com um ponto. Na última jornada estão agendados um Japão-Espanha e um Costa Rica-Alemanha. No papel, a Alemanha depende apenas de si para seguir em frente, independentemente do resultado do outro jogo. Se vencer a Costa Rica, para seguir em frente basta que a Espanha vença o Japão. No caso de um empate, os germânicos precisam de terminar com melhor diferença de golos que os nipónicos. Por fim, se o Japão bater a Espanha, a Alemanha precisa de terminar com melhor diferença de golos que os espanhóis.