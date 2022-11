Alemanha, Espanha e vice-campeã Croácia entram em ação

No quarto dia de competição, a vice-campeã Croácia e ex-campeãs Alemanha e Espanha estreiam-se no torneio do Catar. Mais quatro jogos para acompanhar entre as 10 e as 21 horas portuguesas.

Na véspera da estreia de Portugal no Mundial 2022, o quarto dia da competição volta a trazer, nesta quarta-feira, um total de quatro jogos, cujo cartaz se inicia às 10 horas com o Marrocos-Croácia (10 horas, Sport TV1).

Finalista vencida frente à França em 2018, a Croácia defronta Marrocos. O encontro Grupo F, marcado para as 10 horas, será o primeiro oficial entre as duas equipas.

No mesmo agrupamento, a Bélgica, semifinalista em 2018, defronta às 19 horas o Canadá (Sport TV1).

Quatro vezes campeã do mundo, a Alemanha, que integra o Grupo E, entra no Mundial 2022, às 13 horas, defrontando o Japão (RTP1 e Sport TV1).

No outro jogo da ronda inaugural do Grupo E, a Espanha, campeã em 2010, estreia-se frente à Costa Rica, num encontro marcado para as 19 horas (SIC e Sport TV1).