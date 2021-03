Alemanha levanta restrições para internacionais da Premier League poderem jogar

JN/Agências Hoje às 19:28 Facebook

Os internacionais alemães que jogam na Premier League beneficiam de uma exceção às restrições da covid-19 para jogar pelo país nas eliminatórias do Mundial agendadas para final de março, avançou esta quinta-feira a federação germânica de futebol.

Segundo esta, as autoridades de saúde locais deram luz verde a uma exceção às restrições estritas a viajantes do Reino Unido, permitindo ao selecionador Joachim Low convocar Timo Werner e Kai Havertz (Chelsea), Ilkay Gündogan (Manchester City) e outros para os próximos jogos frente à Islândia (25 de março) e à Macedonia do Norte (31 de março), em Duisburgo.

Esta medida excecional está dependente de "condições muito estritas", como a realização de um teste PCR negativo ao entrar em território alemão e à obrigatoriedade de os jogadores terem de se manter na bolha da equipa e isolarem-se quando não estiverem a jogar ou a treinar.

Esta medida das autoridades germânicas abrange igualmente os internacionais islandeses que atuam na Premier League.