Alemanha opera reviravolta e Países Baixos triunfam pela margem mínima

Em noite de qualificação para o Mundial 2022 não houve surpresas no desfecho dos jogos. A Alemanha esteve a perder com a Roménia, mas deu a volta (2-1), enquanto os Países Baixos passaram na Letónia (0-1) pela margem mínima.

No jogo disputado em Hamburgo (Alemanha), referente ao Grupo J, a Roménia até marcou primeiro, por intermédio de Hagi, mas depois foi "massacrada" pelo vendaval ofensivo alemão. No segundo tempo Gnabry empatou a partida, o que embalou a equipa germânica para uma excelente segunda parte, coroada com a vitória após Muller marcar, aos 81 minutos. A Alemanha é líder do grupo com 18 pontos

No Grupo G os Países Baixos tiveram uma noite mais complicada do que o expectável e só o golo de Klassen, logo aos 19 minutos, bastou para os neerlandeses segurarem a liderança do grupo, embora tenham feito tudo para aumentar a vantagem, esbarrando numa organização defensiva bastante assertiva da parte dos jogadores da Letónia.

A Croácia entrou a todo o gás na deslocação ao Chipre, a contar para o Grupo H, e aos 23 minutos Kramaric já tinha um golo anulado por fora de jogo. A insistência croata não desarmou e Perisic, ao cair do pano da primeira parte, colocou a equipa de Modric em vantagem na partida. O segundo tempo manteve a mesma tendência e o melhor jogador do Mundo em 2019 falhou uma grande penalidade, aos 54 minutos, mas Gvardiol e Livaja descansaram os adeptos da Croácia com dois tentos tardios, que permitem manter a liderança da classificação, com os mesmos pontos que a Rússia.

O embate mais renhido da tarde foi entre a Turquia e a Noruega, também para o Grupo G, que teve direito a golo logo aos 6 minutos quando Akturkoglu colocou os turcos em vantagem. Os noruegueses assumiram as despesas do encontro e chegaram ao empate perto do intervalo. O segundo tempo manteve dominância nórdica mas as redes não voltaram a abanar e a Noruega deu um passo importante para o apuramento para o Mundial 2022.

Eis os resultados completos da qualificação europeia para o Mundial 2022 de hoje:

Alemanha-Roménia: 2-1

Chipre-Croácia: 0-3

Estónia-Bielorrússia: 2-0

Gibraltar-Montenegro: 0-3

Islândia-Arménia: 1-1

Letónia-Países Baixos: 0-1

Liechtenstein-Macedónia do Norte: 0-4

Malta-Eslovénia: 0-4

República Checa-País de Gales: 2-2

Rússia-Eslováquia: 1-0

Turquia-Noruega: 1-1