Alemanha surpreendida em casa pela Macedónia do Norte

A Alemanha perdeu esta quarta-feira à noite na receção à Macedónia do Norte, por 2-1, na terceira jornada do Grupo J, que atira os germânicos para a terceira posição.

Em Duisburg, apesar do maior ascendente dos locais, foram os macedónios a adiantarem-se no marcador nos descontos para o intervalo, por Pandev.

Os alemães empataram, aos 63 minutos, numa grande penalidade convertida por Gundogan, contudo, a cinco minutos dos 90, a formação dos balcãs garantiu o triunfo, com um tento de Elmas.

O grupo é liderado pela Arménia, que se impôs em casa à Roménia, por 3-2, num encontro em que marcou primeiro, por Spertsyan (56), viu o adversário dar a volta com um bis de Cicaldau (62 e 72), para voltar a ficar por cima do encontro, com dois golos na reta final. Haroyan, aos 87, empatou 2-2, e Barseghyan, de penálti, fez o terceiro golo para os arménios.

A Espanha assumiu a liderança do Grupo B ao impor-se, em casa, ao Kosovo, por 3-1, com golos de Olmo (34), Ferran Torres (36) e Gerard Moreno (75). O tento de honra da equipa dos balcãs foi apontado por Halimi (70).

Já a Grécia somou o segundo empate (1-1) na qualificação na receção à Geórgia e é terceiro, a cinco pontos dos espanhóis.

No Grupo C, a Itália foi à Lituânia ganhar por 2-0, com golos de Sensi (48) e Immobile (90+4, de grande penalidade), e está isolada no topo.

No outro encontro da poule, Irlanda do Norte e Bulgária não foram além de uma igualdade sem golos.

Um golo de Griezmann, aos 60 minutos, bastou para a França vencer na deslocação à Bósnia-Herzegovina (1-0) e ascender ao comando isolado do Grupo D.

No Grupo I, a Inglaterra somou o terceiro triunfo consecutivo na receção à Polónia, por 2-1. O avançado Harry Kane colocou os ingleses a vencer aos 19 minutos, na conversão de uma penalidade. Moder empatou para o conjunto de Leste europeu, mas Maguire, aos 85, garantiu os três pontos aos da casa.

Eis os resultados dos jogos da qualificação europeia para o Mundial 2022 desta quarta-feira:

Grupo B:

Grécia-Geórgia, 1-1

Espanha-Kosovo, 3-1

Grupo C:

Lituânia-Itália, 0-2

Irlanda do Norte-Bulgária, 0-0

Grupo D:

Bósnia-Herzegovina-França, 0-1

Ucrânia-Cazaquistão, 1-1

Grupo F:

Áustria-Dinamarca, 0-4

Moldávia-Israel, 1-4

Escócia-Ilhas Faroé, 4-0

Grupo I:

Andorra-Hungria, 1-4

Inglaterra-Polónia, 2-1

San Marino-Albânia, 0-2

Grupo J:

Arménia-Roménia, 3-2

Alemanha-Macedónia do Norte, 1-2

Liechtenstein-Islândia, 1-4