Alerta no Leicester: Ricardo Pereira com lesão grave e plantel em quarentena

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 15:14

Ricardo Pereira rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e não joga mais esta temporada. Para piorar a situação no clube, vários jogadores estão em quarentena por terem mostrado sintomas de infeção com o novo coronavírus.

O Leicester está em alerta. Ricardo Pereira, lateral direito internacional português, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e vai desfalcar a equipa para o resto da temporada.

"Temos de ver como o jogador reage, mas estamos a olhar para quatro a seis meses, é esse o tempo expectável", anunciou o treinador Brendan Rodgers, em conferência de imprensa.

O técnico norte-irlandês revelou também que vários jogadores estão de quarentena depois de terem demonstrado sintomas da Covid-19.

"Tivemos alguns jogadores que mostraram sintomas e sinais de coronavírus. Seguimos os procedimentos normais e por precaução eles estão afastados da equipa", acrescentou.