Alessandro Zanardi operado pela terceira vez

O ex-piloto de Fórmula 1 e atleta paralímpico Alessandro Zanardi sofreu um acidente e teve sérias lesões neurológicas. A cirurgia desta segunda-feira, a terceira em pouco mais de 15 dias, durou mais de cinco horas.

O atleta paralímpico Alex Zanardi foi submetido, nesta segunda-feira, à terceira cirurgia na cabeça desde o acidente ciclístico sofrido no dia 19 de junho, numa estrada nas proximidades de Siena, em Itália.

"Foi uma intervenção realizada por profissionais maxilofaciais e de neurocirurgia, visando a reconstrução craniofacial e estabilização das áreas afetadas pelo trauma relatado", revelou fonte médica do hospital de Siena, no qual está hospitalizado.

Além de uma cirurgia de emergência no dia do acidente, o bicampeão da Fórmula Indy e detentor de quatro medalhas paralímpicas no ciclismo também foi operado no dia 29 de junho. Até agora, os médicos não informaram exatamente quais são as lesões de Zanardi.