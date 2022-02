Alex Costa: "A grandeza na bancada tem de refletir-se em campo"

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:43 Facebook

Candidato às eleições do V. Guimarães apresenta ideias para a recuperação financeira.

Alex Costa, de 42 anos, pretende que o V. Guimarães recupere o estatuto de clube europeu e tem soluções para os problemas financeiros, caso seja eleito presidente no sábado. Ligação a anteriores direções é "propaganda".

Formado no V. Guimarães, onde adquiriu valências que mais tarde lhe permitiram dar um salto a nível nacional (Benfica) e internacional (Wolfsburgo), Alex colocou um ponto final na carreira como futebolista, logo após a conquista da Taça de Portugal (2012/2013). De rei ao peito, no seu clube de coração, o associado 11 281 também foi treinador dos sub-19 e da equipa B. O antigo capitão apresenta-se a sufrágio no sábado.