Alex Baena apresentou queixa na polícia após agressão de Federico Valverde

Rui Almeida Santos Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Agredido por Valverde no final do último Real Madrid-Villarreal, Alex Baena nega ter desejado "a dor a um familiar" do internacional uruguaio e revela ter apresentado queixa na polícia.

Alex Baena, jogador do Villarreal, agredido por Federico Valverde, do Real Madrid, após o jogo entre as duas equipas do passado sábado para a Liga espanhola, emitiu um comunicado em que classifica como "irreparável e injustificável" a atitude do jogador dos "merengues".

"Após o sucedido vieram a público declarações que terei, alegadamente, feito sobre a sua família, em que dizia que desejava a dor de um familiar. Desde então, e como não pode ser de outra forma, não surgiu nenhuma prova do que me imputam. Aproveitou uma desgraça para justificar a agressão e há mentiras que doem mais que os golpes. O que está a fazer, a mim e à minha família, é irreparável e injustificável: ameaças, insultos e mensagens privadas a desejar a minha morte e a dos meus. Ontem (domingo) denunciei o caso à polícia e vou deixar a justiça fazer o seu trabalho. O meu único objetivo é concentrar-me na minha profissão e ajudar o meu clube", escreveu Baena.

PUB

De acordo com o jornal espanhol "Marca", que cita fonte próxima de Valverde, Baena terá dito algo como "Chora agora que o teu filho não vai nascer", frase que terá espoletado a agressão do jogador do Real Madrid já no parque de estacionamento do estádio Santiago Bernabéu.

A esposa de Valverde passou por complicações durante a gravidez do segundo filho, as quais superou.