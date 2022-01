Alex Costa assume oficialmente candidatura à presidência do V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:58 Facebook

Antigo capitão junta-se a António Miguel Cardoso na corrida à liderança.

O antigo capitão e treinador Alex Costa assumiu oficialmente a candidatura à presidência do Vitória, no ato eleitoral agendado para 5 de março. "O meu amor pelo Vitória, o meu passado no clube mas, essencialmente, o reconhecimento de que temos de ser mais do que aquilo que temos sido, levou-me abraçar aquele que é o maior desafio da minha vida: dizer novamente SIM ao Vitória, apresentando uma candidatura à presidência do clube", anunciou, numa nota nas redes sociais.

"Não é uma decisão fácil, mas é convicta e muito amadurecida ao longo dos últimos meses. Acredito que seremos capazes de vos demonstrar o mérito do nosso projeto. Do Vitória e pelo Vitória", acrescentou.

António Miguel Cardoso, o primeiro a assumir a candidatura e que já tinha revelado os nomes dos vice-presidentes da Liga, anunciou para presidentes Belmiro Pinto dos Santos (Assembleia-Geral), Ricardo Martins Lobo (Conselho Fiscal) e João Henrique Faria (Conselho de Jurisdição).

