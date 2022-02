Alex Costa: "Esta situação tem responsáveis e a responsabilidade não é nossa"

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:22 Facebook

Candidato revelou ainda insatisfação pelos dados dos associados andarem na rua e nas mãos de desconhecidos.

Alex Costa, candidato ao ato eleitoral do Vitória de Guimarães, agendado para o próximo dia 5 de março, reagiu às recentes polémicas, após ter tido conhecimento da validação das três candidaturas pela Mesa da Assembleia-geral. "Esta lista candidata às eleições tem vindo a pautar-se por uma positividade, por um respeito, e por uma preocupação por manter o nível desta campanha. Isso é ponto assente e inegociável. O Vitória vive merece da nossa parte um cuidado naquilo que dizemos e nas atitudes que temos", começou por dizer.



"Mas não podemos esquecer que o que se passou ontem foi grave e o que se tem vindo a passar no dia de hoje ainda mais grave é. A nossa posição foi de muita serenidade, seriedade e rigor, procuramos sempre dar espaço e tempo às pessoas que ocupam cargos muito importante no Vitória, nomeadamente a presidência da Assembleia Geral. O Vitória, através do presidente da Mesa da Assembleia Geral, validou as três candidaturas e, no tempo certo, com muita serenidade, respeitando as hierarquias, tomamos a nossa posição. É grave aquilo que aconteceu, envergonha o nome do Vitória e não queremos isso para o Vitória. Queremos falar do Vitória por algo que nos orgulhe, que nos dê futuro e esperança para coisas diferentes. É bom que fique claro que esta situação tem responsáveis e a responsabilidade não é nossa. Há culpados, há responsáveis, mas não contem connosco para um processo de vitimização. Não nos cabe validar ou invalidar qualquer tipo de candidatura. Isso é da responsabilidade do presidente da Assembleia Geral. Que fique bem claro", disse Alex Costa, em conferência de imprensa.



E prosseguiu. "Também tem de ficar claro que o que nos preocupa não são apenas as eleições, mas também o Vitória. Que fique claro que queremos mesmo que Miguel Pinto Lisboa vá a jogo, porque acho que merece ir a jogo e ser julgado pelo trabalho que tem vindo a fazer. O que me preocupa ainda mais foi a incapacidade que o Vitória teve como instituição em preservar os dados dos seus associados. Os dados dos associados andam na rua ou estão nas mãos de alguém que não conhecemos. Alguém tem de ser responsabilizado", acrescentou.