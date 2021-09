Alex Ferguson compara regresso de Cristiano Ronaldo à entrada de César em Roma

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:52 Facebook

Alex Ferguson comparou o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United à entrada do imperador César em Roma, dado o efeito que o português teve nos adeptos.

Alex Ferguson é considerado por Cristiano Ronaldo como o seu "pai no futebol" e foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do jogador na primeira passagem pelo Manchester United, em 2003. O avançado português nunca se distanciou de Ferguson e revelou que o antigo técnico escocês teve um impacto significativo neste regresso à cidade inglesa.

No podcast do clube, Alex Ferguson referiu que o retorno de CR7 a Old Trafford, no primeiro jogo frente ao Newcastle, à entrada do imperador César em Roma.

"Vimos nesse sábado que foi como César a entrar em Roma depois da vitória. Eu vim, eu vi e conquistei. Foi fantástico para toda a gente que é fã do Manchester United. Podíamos ter tido um milhão de pessoas no estádio, sem dúvida", disse.

Cristiano Ronaldo regressou ao "Man United" este verão e teve uma estreia de sonho, com dois golos apontados frente ao Newcastle e uma vitória por 4-1. Até ao momento, o avançado tem quatro golos em quatro jogos pelos "red devils".