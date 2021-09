Alex Ferguson confessa que influenciou o regresso de Ronaldo a Manchester

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Alex Ferguson confessou que teve influência no regresso de Ronaldo ao Manchester United, tendo falado com os donos do clube para fecharem a contratação do português à Juventus.

É considerado por Ronaldo como o seu pai no futebol, tendo sido uma figura importante no desenvolvimento do jogador na primeira passagem pelo Manchester United. Ao longo dos anos a relação entre os dois nunca se apagou e agora, no regresso a Manchester, Alex Ferguson confessou que falou com o jogador antes da sua vinda.

"Muita gente fez a sua parte para o trazer de volta. Eu contribuí ao saber que o Cristiano queria realmente regressar e isso foi importante, creio que funcionou muito bem. Tomámos as medidas necessárias para nos assegurarmos que ele voltava. O clube trabalhou bem e eu falei com os Glazer (família dona do Man United) e concretizámos a transferência", revelou, em entrevista à "Viaplay".

Segundo a imprensa internacional, Ronaldo esteve perto de se juntar ao Manchester City, grande rival do United, mas as partes não conseguiram delinear os pormenores do contrato do português. A ideia de ver Cristiano na equipa comandada por Guardiola não seria algo agradável para os fãs do United e muito menos para Alex Ferguson.

"Não digo que seja emotivo, mas é emocionante para mim e um alívio porque não o podia imaginar a jogar pelo Manchester City, creio que ninguém o poderia fazer", disse. Ferguson acrescentou que a chegada de Ronaldo vai ter um impacto positivo nos jovens da equipa, pela experiência que vai oferecer aos jogadores mais jovens.

O treinador escocês comandou o Manchester United durante 27 anos e desempenhou um papel importante na evolução de Ronaldo como jogador, algo que o português demonstrou publicamente valorizar até aos dias de hoje.