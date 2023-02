Alex Merlim renova e continua a ser reforço no futsal do Sporting

JN/Agências Hoje às 15:15 Facebook

O ala internacional italiano Alex Merlim, de origem brasileira, renovou contrato com o Sporting, num momento em que cumpre a oitava época no futsal dos 'leões', informou hoje o clube lisboeta.

"O Sporting Clube de Portugal vai continuar a contar com um dos melhores futsalistas do mundo e que tão decisivo tem sido no sucesso verde e branco. Alex Merlim, a cumprir a oitava temporada no clube, renovou o seu contrato e prolonga uma ligação aos leões (...)", indica o clube.

O jogador, de 36 anos, chegou ao Sporting em 2015/16, proveniente dos italianos do Luparense e desde então conquistou tudo o que era possível, com dois títulos europeus (2018/19, 2020/21), cinco campeonatos, cinco Supertaças, cinco Taças de Portugal e quatro Taças da Liga.

"A ambição de continuar a vencer mantém-se. Sabemos que é difícil, porque toda a gente quer vencer o Sporting. Ultimamente temos sido a equipa com mais vitórias, seja a nível nacional como internacional, e se renovei a intenção é de continuar com as mesmas ambições", sublinhou o jogador.

Merlim tem-se destacado como um dos melhores jogadores no futsal, com o ala a entrar em 2019 e 2021 no pódio para a votação de melhor do mundo, ao ser terceiro classificado, atrás de Ferrão e do internacional luso Pany Varela, seu companheiro no Sporting.