Alex Telles: "A paixão dos adeptos pelo F. C. Porto parece uma religião"

O jogador do F. C. Porto Alex Telles destacou, esta quarta-feira, a paixão dos adeptos pelo clube azul e branco. Já Otávio partilhou o desejo de ficar na invicta depois de terminar a carreira.

Alex Telles e Otávio responderam esta quarta-feira a várias perguntas dos adeptos nas redes sociais. Entre ídolos de infância a estilos de música de eleição, o F. C. Porto foi um dos tópicos de conversa. O camisola 13, que chegou aos dragões depois de passagens pelo Galatasaray e Inter, destacou a paixão dos adeptos.

"Desde que cheguei, senti o que é a paixão dos adeptos pelo F. C. Porto. Parece uma religião, defendendo uma região, o Norte. É muito mais do que um clube, os adeptos abraçam essa causa. Gosto desse calor dos adeptos. Quando era mais novo já conhecia o clube por aquilo que os jogadores brasileiros falavam, por ter ganho a Liga dos Campeões. Já era muito bem falado no Brasil", disse.

Já Otávio não escondeu o desejo de continuar a viver na cidade portuguesa: "Morei cinco anos em Porto Alegre e isso ajudou depois à mudança para aqui. O tempo é igual. É das melhores cidades da Europa e o meu sonho é ficar aqui quando terminar. Acho que vou viver aqui. Sou apaixonado pelo Porto".

Os jogadores brasileiros destacaram ainda as principais vozes no balneário. "O Pepe tem experiência e uma voz muito ativa no balneário, assim como o Danilo, que tem posição de líder. Mas quem me surpreendeu foi o Marchesín. Está aqui há pouco tempo, mas tem uma motivação muito grande, está sempre a falar no balneário antes dos jogos. Chegou com a mística sul-americana", disse Alex Telles. E Otávio completou.

"Chegou já sem vergonha...Como se já estivesse no F. C. Porto há três ou quatro anos. Ele, o Pepe o Danilo. Mas é o grupo todo, um pode estar mais baixo que o grupo puxa para cima".