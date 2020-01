Alex Telles apontado à Juventus e Chelsea avança por Cavani

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:57 Facebook

O Benfica estará interessado na contratação de um avançado do Lyon e em Itália garantem o interesse da Juventus em Alex Telles. O Real Madrid cedeu um atleta ao Bayern Munique e o Chelsea avançou por Cavani.

F. C. Porto: A imprensa italiana adianta, esta quarta-feira, que a Juventus está interessada em Alex Telles. Segundo o portal Calciomercato, a vecchia signora vê no brasileiro uma boa alternativa para a ala esquerda e adianta valores: 25 milhões de euros. O brasileiro, que tem contrato com o F. C. Porto até junho de 2021, já teve uma experiência em Itália, em 2015/16, ao serviço do Inter de Milão.

Benfica: Henrique Araújo, avançado dos sub-23 e juniores, renovou com o clube da Luz até 2024. "O sonho é jogar no Estádio da Luz, na primeira equipa do Benfica. É o que todos queremos, bem como chegar a grandes palcos", disse o futebolista.

Ainda o universo encarnado, em França garantem que as águias terão contactado os representantes do avançado Maxwel Cornet, do Lyon. O costa-marfinense representa o clube francês desde 2014/15. Esta época, leva quatro golos em 25 jogos.

Sporting: Os leões cederam Pedro Marques até ao final da temporada aos holandeses do Den Bosch, da segunda divisão. O avançado já estava cedido ao Dordrecht, também da segunda divisão.

Tondela: Manu Sánchez foi cedido aos espanhóis do Rayo Majadahonda, até junho de 2020. O defesa acabou por não disputar nenhum jogo na Liga, uma vez que logo no primeiro desafio da pré-época, frente ao Anadia, fraturou a clavícula esquerda.

Vitória de Setúbal: O portal "Tuttomercattoweb" avança que os sadinos e a Roma, equipa de Paulo Fonseca, estão negociações por por Mirko Antonucci. O jovem de avançado pode chegar por empréstimo até ao final da época.

Real Madrid: Álvaro Odriozola vai alinhar até final da temporada no Bayern Munique por empréstimo dos merengues. O defesa espanhol, de 24 anos, foi contratado na época 2018/2019 à Real Sociedad, por 30 milhões de euros, mas não tem estado entre as escolhas de Zinedine Zidane, tendo apenas cinco jogos disputados esta temporada.

Chelsea: Apesar de ter estado ligado ao Atlético de Madrid, em Inglaterra garantem que Cavani está a caminho do Chelsea e que os blues já apresentaram mesmo uma proposta. Segundo o "The Times", o Chelsea pretende o empréstimo do uruguaio até ao final da temporada, pagando não só a cedência, no valor de seis milhões, como também o salário do atleta.