Alex Telles confirmado no Manchester United

Os ingleses do Manchester United confirmaram, esta segunda-feira, a contratação do internacional brasileiro Alex Telles ao F. C. Porto, por quatro anos com mais um de opção.

O negócio da transferência do lateral esquerdo vai render aos cofres dos azuis e brancos 15 milhões de euros, mais três milhões se atingir objetivos.

Alex Telles chegou ao F. C. Porto em 2016, proveniente do Inter de Milão, tendo disputado 195 jogos e marcado 26 golos, tendo conquistado dois campeonatos, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

O lateral fez a formação no Juventude, em Caxias do Sul, Brasil, transferindo-se em 2013 para o Grémio, de Porto Alegre, do qual seguiu para os turcos do Galatasaray, em 2013/14, tendo sido emprestado ao conjunto transalpino antes de se mudar em definitivo para os azuis e brancos.