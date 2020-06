Alex Telles de regresso ao onze do F. C. Porto frente ao Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:29 Facebook

A equipa azul e branca recebe, esta quarta-feira, o Marítimo na 26.ª jornada da Liga. Alex Telles e Zé Luís são as novidades no onze do F. C. Porto.

Para este duelo, Sérgio Conceição não pode contar com o lesionado Marcano e o castigado Otávio. Do lado dos madeirenses, os castigados Correa e Rodrigo Pinho não entram nas contas de José Gomes.

Onze do F. C. Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Corona, Danilo, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Marega e Zé Luís

Onze do Marítimo: Charles; Bebeto, Zainadine, Kerkez, Rúben Ferreira; René, Bambock, Diego Moreno; Nanu, Maeda, Joel Tagueu

O pontapé de saída está marcado para as 21.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será Manuel Oliveira (Porto).