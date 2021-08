Alex Telles diz a Wendell que "será feliz" nos dragões

JN Ontem às 23:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral esquerdo brasileiro Alex Telles, do Manchester United, comentou a chegada do compatriota Wendell, com quem jogou no Grémio de Porto Alegre, ao F. C. Porto.

Nas primeiras declarações após a assinatura de contrato com os azuis e brancos, Wendell contou que tinha falado com o jogador dos "red devils", que lhe deu algumas dicas sobre o novo clube.

"O Alex Telles é um amigo com quem joguei um ano no Grémio e ele deu-me as informações todas, seja do clube, do treinador ou dos colegas de equipa, e isso motivou-me e deixou-me muito mais seguro para só pensar em jogar e dar o meu máximo", contou o reforço portista.

Já Alex Telles usou as redes sociais para desejar felicidades ao amigo. "Ele chegou, será muito feliz", escreveu numa "instastorie" o lateral que representou o F. C. Porto entre 2016 e 2020.

Alex Telles comentou a ida de Wendell para o F. C. Porto Foto: DR

Wendell reagiu à publicação do amigo e agradeceu-lhe, deixando no ar a ideia de que a decisão de rumar aos dragões foi influenciada pelos conselhos de Telles. "Com sua indicação irmão, obrigado por sempre fenómeno", disse também numa "instastorie".

PUB