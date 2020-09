Alex Telles do F. C. Porto e Everton Cebolinha do Benfica convocados pela seleção brasileira

JN Hoje às 17:07 Facebook

O lateral esquerdo do F. C. Porto Alex Telles voltou a ser chamado por Tite, desta feita para os jogos de outubro, frente à Bolívia (9) e ao Peru (13). O reforço do Benfica, Everton Cebolinha, também foi chamado por Tite. Os jogos são de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, no Catar.

Confira a lista completa do selecionador brasileiro, com outras caras bem conhecidas dos portugueses.

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Santos (Athletico) e Weverton (Palmeiras)

Defesas: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (F. C. Porto), Renan Lodi (Atlético Madrid), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint Germain), Felipe (Atlético de Madrid), Rodrigo Caio (Flamengo);

Médios: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Barcelona), Everton Ribeiro (Flamengo);

Avançados: Gabriel Jesus (Manchester City), Rodrygo (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool) e Richarlison (Everton)