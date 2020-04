Alex Telles no plano B da Juventus

Hoje às 17:41 Facebook

A Imprensa italiana garante este domingo que o colosso italiano pode avançar com uma proposta pelo lateral portista, que tem contrato com os dragões até 2021.

Segundo o jornal "Tuttosport", os campeões italianos pretender reforçar o lado esquerdo defensivo, isto face à provável saída de De Sciglio.

Alex Telles é hipótese a ter em conta pela equipa de Turim, embora, neste âmbito, o principal alvo seja Emerson Palmieri, jogador que alinha nos ingleses do Chelsea.

De referir que Alex Telles, que tem vínculo com o F. C. Porto até 2021 e uma cláusula de rescisão fixada em 40 milhões de euros, já jogou em Itália, na época 2015/16, no Inter Milão, cedido pelos turcos do Galatasaray,. Isto precisamente antes de rumar ao Dragão.