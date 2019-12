Alex Telles: "Queremos vencer a Liga Europa"

Nuno Barbosa Hoje às 10:22 Facebook

A cumprir a quarta época no F. C. Porto, Alex Telles assume-se como portista e portuense. Ligado ao clube até 2021, não olha às questões contratuais e só pensa nos títulos e em festeja-los nos Aliados. Garante que, no balneário, todos remam para o mesmo lado e admite que lá já se fala da Supertaça Europeia. Nesta entrevista ao JN também mostra os motivos pelos quais já é uma referência do clube.

O final do ano é um período de balanços. Como analisa 2019 em termos desportivos?

No F. C. Porto faltaram os títulos, mas considero que fizemos um ano maravilhoso. Chegamos aos quartos de final da Champions... Faltaram os títulos da Liga, das Taças da liga e de Portugal, momentos que pesaram muito. Mas sabemos que o futebol nos dá sempre uma nova oportunidade. Estamos a trabalhar muito para que os títulos voltem para nós. E que volte a ser rotina o F. C. Porto ganhar títulos. A nível pessoal, 2019 foi um ano muito positivo. Fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, um sonho realizado. Tenho uma gratidão muito grande pelo clube, que me proporcionou esse momento. Chegar à seleção brasileira através do F. C. Porto e jogar no Dragão foi especial.