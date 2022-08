Alex Telles reforça Sevilha por empréstimo do Manchester United

Cedência do lateral esquerdo não inclui opção de compra.

Depois de dois anos em Inglaterra, Espanha é o próximo destino de Alex Telles. O lateral vai reforçar o Sevilha a título de empréstimo, até junho de 2023, e regressará ao Manchester United no final da cedência, visto que não existe opção de compra.

O Sevilha vai pagar dois milhões de euros como parte do salário do brasileiro e, segundo o jornalista Fabrizio Romano, nunca houve uma proposta do F. C. Porto pelo jogador. Alex Telles irá reencontrar Corona e Oliver Torres como antigos colegas de equipa nos dragões e ainda Marcos Acuña, ex-rival no Sporting.