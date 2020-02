Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:42 Facebook

Alex Telles foi decisivo no encontro deste domingo com o Portimonense, no Estádio do Dragão, para a Liga e fez questão de dedicar o prémio de homem do jogo a Marega, que na última jornada abandonou o relvado do D. Afonso Henriques após insultos racistas.

"Como disse na roda, o golo não foi só meu. Estava toda a gente, o estádio todo a acreditar até ao fim. Sabíamos que este jogo ia ser difícil, porque aqui no Dragão as equipas vêm sempre com tudo e fecham-se muito. Agora estamos em primeiro lugar e dedico este prémio [homem do jogo] ao Marega. Esta semana foi complicada, por isso esta vitória é para o Marega", começou por dizer, revelando ainda um "puxão de orelhas" de Sérgio Conceição.

"No intervalo, o míster falou comigo e f****-me a cabeça para chegar mais à frente. E eu fui feliz. Cansaço? Confesso que sim. Há cansaço porque não é fácil jogar três a quatro dias, mas quem joga num clube gigante como o F. C. Porto tem de estar habituado a isso. Mas digo, nós não somos melhores nem piores do que há umas semanas. Vamos fazer de tudo para terminar na frente do campeonato. Estamos aqui para fazer o clube ganhar todas as competições. Hoje dormimos no primeiro lugar e não o queremos largar nunca", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, o Portimonense na 22.ª jornada da Liga. Jackson Martínez falhou uma grande penalidade na primeira parte e, perto do final, Alex Telles marcou o golo do triunfo.