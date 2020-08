Alex Telles surpreende famílias em ação de solidariedade

Nuno Barbosa Hoje às 00:28 Facebook

Tal como a esmagadora maioria do plantel do F. C. Porto, também o lateral esquerdo, Alex Telles, ficou de férias em Portugal, por uma questão de consciencialização social, motivada pela pandemia da covid-19.

De férias no nosso país, Alex Telles reservou um período de tempo na quarta-feira para realizar uma ação de solidariedade voluntária, participando, uma vez mais, no atendimento realizado pela Legião da Boa Vontade a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, no Porto.

O jogador do F. C. Porto, conta aquela entidade nas redes sociais, "surpreendeu as famílias apoiadas que tiveram oportunidade de falar e tirar fotografais com o jogador ao receber a ajuda alimentar que tanto precisam".

Também no Natal de 2018, por exemplo, o jogador brasileiro participou numa ação igual, sendo que nesta época, fustigada pela pandemia, são cada vez mais os pedidos de ajuda à Legião da Boa Vontade.



O jogador do futebol portista apresentou-se com as devidas regras de segurança higiénica, recomendadas pelas autoridades de saúde, mas "não faltaram os sorrisos e a emoção por de trás das máscaras".