Alex Telles tem preço mínimo de 20 milhões de euros

É uma das novelas do mercado, mas percebe-se, dada a qualidade e influência do lateral esquerdo na dinâmica do F. C. Porto. Alex Telles, não é propriamente novidade, fica livre a partir de janeiro e pode assinar por outro clube, a custo zero.

O F. C. Porto, que já tentou a renovação, sem sucesso, admite perder o jogador neste mercado de transferências, que encerra a 6 de outubro, e procura o melhor negócio possível. Ao que o JN apurou, o valor mínimo para a venda de Alex Telles está agora fixado nos 20 milhões de euros. É metade do valor da cláusula de rescisão, mas é o que a SAD considera ser o montante mínimo aceitável para deixar sair já um dos maiores pilares nas recentes conquistas do F. C. Porto.

O mercado do futebol europeu está a par da situação e joga com o tempo, sendo de prever que um potencial negócio se venha a concluir nos últimos dias do mês. Os maiores interessados surgem da Premier League e da liga espanhola. Desta vez, não é Wolverhampton que aparece na equação, mas sim o Manchester United. E do país vizinho, Sevilha e Atlético de Madrid surgem na "pole-position".