Alex Telles testa positivo para a covid-19

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O técnico da equipa inglesa informou, esta quarta-feira, que ex-jogador do F. C. Porto está infetado com o novo coronavírus.

O Manchester United defrontou, esta quarta-feira, o Leipzig para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e Alex Telles não entrou nas opções. O motivo, informou o treinador Ole Gunnar Solskjaer já depois do duelo, é por o brasileiro estar infetado com covid-19.

"O Telles testou positivo ao novo coronavírus e terá de ficar fora durante uns dias. Não tem sintomas, está bem e voltará em breve", disse o técnico.

O ex-jogador do F. C. Porto terá, agora, de estar em isolamento e deverá falhar os duelos com Arsenal, Basaksehir e Everton.

"O lateral já deixou uma mensagem nas redes sociais: "Quero agradecer a todos pelas mensagens de apoio. Quero dizer que estou bem, isolado e em breve voltarei em força para ajuda a equipa. Obrigada por todas as mensagens!", escreveu Alex Telles